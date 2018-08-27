Наскільки серйозно в Росії сприймають нові санкції: думка експерта

У понеділок, 27 серпня, набрали чинності нові санкції США проти Росії у Вашингтоні. Загалом, вони передбачають припинення надання державних кредитів, заборону постачання товарів для оборонного сектора та фінансування закупівлі зброї.

Про це розповів екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов у прямому ефірі 24 каналу.

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Як зазначив Пономарьов, санкції, які запроваджували проти Росії минулого разу, не несли якоїсь відчутної шкоди, а зараз є передчуття максимальної серйозності.

Якщо Росію сприйматимуть як спонсор міжнародного тероризму, то це матиме катастрофічні наслідки для ведення бізнесу російськими громадянами не тільки за кордоном в США, а й в інших країнах,

– сказав експерт.

За його словами, до прикладу можна взяти обмеження, які пов’язані з доларом та роботою державних банків Росії, адже це справді може вплинути на всю російську систему набагато сильніше, ніж цього очікували інші.