Наскільки суд зменшив заставу королю одеської контрабанди: вражаюча цифра

Виявляється, судова схема, тобто система України, не така проста. Адже не усі вершителі долі погані, бо є ще гірші. Пальму першості січня отримав Апеляційний суд Києва.

У 150 разів – саме у стільки суд зменшив суму застави у справі так званого короля одеської контрабанди Вадима Альперіна.

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У листопаді минулого року суд заарештував рахунки Альперіна, на яких зберігалось 450 мільйонів гривень. Аби зняти арешт з коштів бізнесмен пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.





Згодом Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб з альтернативою внесення застави в 21 мільйон гривень.



Тепер же апеляційний суд зменшив суму застави до 140 тисяч гривень.