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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Наскільки суд зменшив заставу королю одеської контрабанди: вражаюча цифра

07:17, сьогодні 1300 Читать новость на русском
Цифра
Цифра / 24 Канал

Виявляється, судова схема, тобто система України, не така проста. Адже не усі вершителі долі погані, бо є ще гірші. Пальму першості січня отримав Апеляційний суд Києва.

У 150 разів – саме у стільки суд зменшив суму застави у справі так званого короля одеської контрабанди Вадима Альперіна.

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У листопаді минулого року суд заарештував рахунки Альперіна, на яких зберігалось 450 мільйонів гривень. Аби зняти арешт з коштів бізнесмен пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.



Згодом Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб з альтернативою внесення застави в 21 мільйон гривень.

Тепер же апеляційний суд зменшив суму застави до 140 тисяч гривень.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: гроші Судді Новини Києва Новини Одеси контрабанда НАБУ Хабар
Джерело: 24 Канал
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