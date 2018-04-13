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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Наскільки цікава Україна для Росії як жертва: думка політолога

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Тарас Кузьо
Тарас Кузьо / Фото з вільних джерел

Британський та канадський політолог українського походження, спеціаліст з історії та політики незалежної України Тарас Кузьо переконаний, що Україна цікава для Росії, як жертва.

Про це він зазначив у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Вона дуже важлива, але я не думаю, що українське питання чи українсько-російське питання аж так занадто пов'язані з питанням Сирії. Це дві різні речі. У Сирії це схоже на те, що було 70-80-х роках, коли Радянський Союз хотів показати, що СРСР – величезна світова та потужна держава", – прокоментував експерт.

Відтак, сьогодні Росії хочеться все зробити, щоб отримати якусь пошану від США.

Кузьо зазначив, що українське і російське питання – це зовсім різні питання, які пов'язані з російським шовінізмом.

Теги: Новини України Новини Росії Новини США Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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