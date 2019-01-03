Наскільки українці відчувають себе щасливими

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з соціологічною службою Центру Разумкова провели дослідження громадської думки та підсумували, скільки українців відчувають себе щасливими, як вони думають про майбутнє, тощо.

Такі дані опубліковані на сайті організації.

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Опитування, яке проводилося з 19 по 25 грудня 2018 року, показало, що загалом 60% українців у 2018 році відчували себе дуже або переважно щасливими. Найбільше щасливих людей виявилося у Західному регіоні – 69%, у Центральному регіоні 62% відчували себе щасливими, у Південному цей показник сягає 50%.

Надії на 2019 рік у більшості українців оптимістичні: 23% впевнені, що наступний (2019, – Здоров’я 24) рік обов’язково буде кращим, ніж нинішній, а на це сподіваються 55% українців. Лише один відсоток респондентів вважають, що 2019 буде гіршим за 2018, проте 10% сподіваються, що у Новому 2019 році гіршого не буде.

Найбільше українці у Новому році хотіли б отримати здоров’я (53%), мир у країні (44%). Ладу у сім’ї та розуміння близьких прагне отримати 37%, грошей – 25%, успіхів дітей – 18,5%, знайти хорошу роботу сподіваються 15% українців.

А як ви можете охарактеризувати свій рівень щастя?

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