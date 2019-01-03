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      Наскільки українці відчувають себе щасливими

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      Наскільки українці відчувають себе щасливими
      Наскільки українці відчувають себе щасливими / independent.co.uk

      Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з соціологічною службою Центру Разумкова провели дослідження громадської думки та підсумували, скільки українців відчувають себе щасливими, як вони думають про майбутнє, тощо.

      Такі дані опубліковані на сайті організації.

      Читайте також: Що приносить більше щастя, дарування подарунків чи отримання: результати дослідження

      Опитування, яке проводилося з 19 по 25 грудня 2018 року, показало, що загалом 60% українців у 2018 році відчували себе дуже або переважно щасливими. Найбільше щасливих людей виявилося у Західному регіоні – 69%, у Центральному регіоні 62% відчували себе щасливими, у Південному цей показник сягає 50%.

      via GIPHY

      Надії на 2019 рік у більшості українців оптимістичні: 23% впевнені, що наступний (2019, – Здоров’я 24) рік обов’язково буде кращим, ніж нинішній, а на це сподіваються 55% українців. Лише один відсоток респондентів вважають, що 2019 буде гіршим за 2018, проте 10% сподіваються, що у Новому 2019 році гіршого не буде.

      Найбільше українці у Новому році хотіли б отримати здоров’я (53%), мир у країні (44%). Ладу у сім’ї та розуміння близьких прагне отримати 37%, грошей – 25%, успіхів дітей – 18,5%, знайти хорошу роботу сподіваються 15% українців.

      А як ви можете охарактеризувати свій рівень щастя?

       

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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