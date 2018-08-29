Наскільки вірогідним є повторення подій під Іловайськом найближчим часом на Донбасі

На Донбасі все що можуть повторитися події, схожі на ті, що трапилися під Іловайськом у 2014 році, оскільки Кремль є абсолютно упевненим у тому, що такі способи ведення війни працюють як на військовому, так і на політичному рівні. Щоправда, зараз український армія буде до цього готовою.

Про це заявив експерт з питань національної безпеки Тарас Жовтенко, передає "Обозреватель".

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Як підкреслив він, за військові злочини під Іловайськом Кремль не зазнав жодної відповідальності.

"В остаточному підсумку жодних політичних наслідків у тому ж Мінському процесі чи Нормандському форматі росіяни не отримали", – зауважив фахівець.

Водночас Жовтенко вважає, що нинішня українська армія є готовою до подібної загрози, на відміну від 2014 року.

"До плюсів того, що зараз відбувається в ЗСУ, я б відніс модернізацію озброєння. І вона тягне за собою іншу складову – це те, що українські підрозділи теж діятимуть невеликими мобільними групами", – переконує він.

За його словами, саме так діяли російські війська, тоді як ЗСУ тоді ще жодного разу не стикалися з подібною стратегією.

"Відповідно цей досвід, грунтуючись на сучасних озброєннях, сприятиме тому, що реакція української армії посилиться. І сподіватимемося, що ми будемо готовими, якщо ситуація дійде до такого повторення", – підсумував Жовтенко.

Нагадаємо, ветеран війни на Донбасі Олександр Дейнега пригадав події під Іловайськом у 2014 році. За його словами, тоді українські військові зуміли дати гідну відсіч окупантам, маючи на руках лише кілька гранатометів і стрілецьку зброю.