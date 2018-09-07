Наскільки виросте "мінімалка" у 2019 році: заява Гройсмана
Голова Уряду заявив, що з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 4170 гривень.
Про це прем'єр-міністр повідомив журналістів у п'ятницю, 7 вересня під час робочої поїздки у Вінницьку область, пише "Інтерфакс".
Читайте також: В Україні зріс розмір реальної зарплати: відомі суми по областях
"Наступного року мінімальна заробітна плата зросте з 3723 до 4170 грн", – заявив Гройсман.
Прем'єр зазначив, що згадані зміни будуть відображені у проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд має намір внести на розгляд парламенту до 15 вересня.
Раніше стало відомо, яку частину своїх доходів українці витрачають на їжу.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)1 грудня 2013 , 17:35 12
Лідер "Чорноморця" прокоментував можливий трансфер до "Шахтаря"20 березня 2017 , 08:40
Як легенди "Барселони" здолали легенд "Реала" завдяки трьом суперасистам Роналдінью29 квітня 2017 , 09:10