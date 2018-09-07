Наскільки виросте "мінімалка" у 2019 році: заява Гройсмана

Голова Уряду заявив, що з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 4170 гривень.

Про це прем'єр-міністр повідомив журналістів у п'ятницю, 7 вересня під час робочої поїздки у Вінницьку область, пише "Інтерфакс".

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"Наступного року мінімальна заробітна плата зросте з 3723 до 4170 грн", – заявив Гройсман.

Прем'єр зазначив, що згадані зміни будуть відображені у проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд має намір внести на розгляд парламенту до 15 вересня.

Раніше стало відомо, яку частину своїх доходів українці витрачають на їжу.