Наскільки забруднене повітря в Україні сьогодні

В Україні не зафіксовано значних перевищень рівнів забруднення повітря станом на 26 жовтня. Проте є фактори, які сприяють накопиченню в приземному шарі забруднювальних речовин.

Надзвичайники не фіксують у суботу високих концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, повідомили у ДСНС.

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Проте є фактори, які сприяють накопиченню брудних речовин. Так, в України утримується антициклонічна (тепла і суха) погода, а це зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 метрів, відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани.

Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднення повітря зафіксовані лише у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

Загалом синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.