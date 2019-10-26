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      Наскільки забруднене повітря в Україні сьогодні

      124 Читать новость на русском
      Стан повітря в Україні 26 жовтня
      Стан повітря в Україні 26 жовтня / cosmo.com.ua

      В Україні не зафіксовано значних перевищень рівнів забруднення повітря станом на 26 жовтня. Проте є фактори, які сприяють накопиченню в приземному шарі забруднювальних речовин.

      Надзвичайники не фіксують у суботу високих концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, повідомили у ДСНС.

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      Проте є фактори, які сприяють накопиченню брудних речовин. Так, в України утримується антициклонічна (тепла і суха) погода, а це зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 метрів, відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани.

      Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднення повітря зафіксовані лише у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

      Загалом синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

      забрудненість повітря екологія

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Екологія Погода ДСНС Новини Львова Новини Дніпра Новини Одеси Новини Кривого Рогу
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