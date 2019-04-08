Наскільки зросла середня зарплата українців за останні три роки

Середня заробітна плата в Україні за останні три роки, із грудня 2015 року по грудень 2018 року, зросла на 170 доларів (майже 4,6 тисяч гривень). Тепер вона становить 380 доларів (майже 10,3 тисяч гривень).

Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зауважив, що таким чином середня зарплата українців зросла більш ніж удвічі, передає Укрінформ.

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"Середня зарплата зросла на 170 доларів – із близько 210 доларів у грудні 2015 року до 380 доларів у грудні 2018 року", – сказав Кубів.

Інформація на сайтах із пошуку роботи показує, що в приватному секторі середня зарплата у квітні 2019 року становить 431 долар, а по курсу Національного банку це близько 11 700 гривень.

Коли ми дивимось на реальну зарплату, то вона з 2015 року до 2019 року зросла на 45,6%. Мінімальна зарплата зросла з 50 доларів у січні 2016 року до 150 доларів у січні 2019 року,

– підсумував Кубів.

Де в Україні найвища середня зарплата?У лютому 2019 року середня зарплата в Україні становила 9 тисяч 429 гривень. Найвищі середні зарплати отримують у Києві – 14 тисяч 513 гривень та Донецькій області – 10 тисяч 512 гривень. Найменше в середньому заробляють у Чернівецькій області – 7 тисяч 186 гривень та Чернігівській – 7 тисяч 288 гривень.