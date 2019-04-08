18:21
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Диско Дімон
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Наскільки зросла середня зарплата українців за останні три роки

      231 Читать новость на русском
      Середня зарплата в Україні за три роки зросла на 170 доларів
      Середня зарплата в Україні за три роки зросла на 170 доларів / Фото 24 каналу

      Середня заробітна плата в Україні за останні три роки, із грудня 2015 року по грудень 2018 року, зросла на 170 доларів (майже 4,6 тисяч гривень). Тепер вона становить 380 доларів (майже 10,3 тисяч гривень).

      Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зауважив, що таким чином середня зарплата українців зросла більш ніж удвічі, передає Укрінформ.

      Читайте також: Скільки заробляють міністри і депутати в Україні: відомі найвищі зарплати

      "Середня зарплата зросла на 170 доларів – із близько 210 доларів у грудні 2015 року до 380 доларів у грудні 2018 року", – сказав Кубів.

      Інформація на сайтах із пошуку роботи показує, що в приватному секторі середня зарплата у квітні 2019 року становить 431 долар, а по курсу Національного банку це близько 11 700 гривень.

      Коли ми дивимось на реальну зарплату, то вона з 2015 року до 2019 року зросла на 45,6%. Мінімальна зарплата зросла з 50 доларів у січні 2016 року до 150 доларів у січні 2019 року,
      – підсумував Кубів.

      Де в Україні найвища середня зарплата?У лютому 2019 року середня зарплата в Україні становила 9 тисяч 429 гривень. Найвищі середні зарплати отримують у Києві – 14 тисяч 513 гривень та Донецькій області – 10 тисяч 512 гривень. Найменше в середньому заробляють у Чернівецькій області –  7 тисяч 186 гривень та Чернігівській – 7 тисяч 288 гривень.

      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні
      44940
      Теги: Новини політики Новини України Гроші Зарплата Мінімальна зарплата
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      сьогодні , 18:01 Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      Інна Жолобович 765
      Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      сьогодні , 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      Станіслав Безушко 108
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      сьогодні , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      710
      Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      сьогодні , 17:01 Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      Повернись живим 319
      Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      сьогодні , 16:35 Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      Роман Маселко 937
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук