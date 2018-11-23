Наскільки зросла вартість комунальних послуг в Україні за п'ять років: космічні цифри

Рівно п'ять років тому Україна взяла курс на євроінтеграцію. Європейський рівень – це і європейські ціни. Тож окрім Революції Гідності українці пройшли справжню революцію цін.

984% – настільки зросла вартість опалення одного метра квадратного за останні п'ять років.

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На другій сходинці космічного зльоту вартості комунальних послуг – газ. Кубометр блакитного палива для українців здорожчав на 819%.



Вартість газу зросла на понад 800%

Замикає трійку паразитів комунального гаманця українців кубометр холодної води, який підскочив у вартості на 516%.



Зарплата і пенсія зросли на значно менші величини

За п'ять років майже на 225% зросла мінімальна зарплата, а мінімальна пенсія – на 60%. Утім, заробітки українців за цей же період зменшилися на 21%.



Курс долара "злетів" на чверть тисячі відсотків

Причина – стрибок долара на 252%.