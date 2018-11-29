Наскільки зросла зарплата в Україні і де найбільше заробляють

Середня зарплата в Україні в жовтні 2018 року становила 9 218 грн, що на 24,9% більше, порівняно з жовтнем минулого року.

Такі дані на своєму веб-сайті опублікувала Державна служба статистики в Україні.

Порівняно з вереснем 2018 року рівень середньої номінальної заплати зріс на 1,5%, це також у 2,5 рази більше мінімальної зарплати (3 723 грн).

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Де найбільше заробляють?

За даними Держстату найвищий рівень середньої заробітної плати зафіксовано в Києві – 13 850 грн, тоді як найнижчий – у Чернівецькій області, де він становить трохи більше 7 тисяч гривень.

Загалом, по регіонах зростання зарплати спостерігається в таких цифрах (у % до жовтня 2017 року):

Вінницька – 8351 грн (+29,8%),

– 8351 грн (+29,8%), Волинська – 7802 грн (+29,5%),

– 7802 грн (+29,5%), Дніпропетровська – 9404 грн (+28,2%),

– 9404 грн (+28,2%), Донецька – 9998 грн (+22,9%),

– 9998 грн (+22,9%), Житомирська – 7660 грн (+26,4%),

– 7660 грн (+26,4%), Закарпатська – 8558 грн (+29,0%),

– 8558 грн (+29,0%), Запорізька – 9106 грн (+27,5%),

– 9106 грн (+27,5%), Івано-Франківська – 7740 грн (+23,1%),

Київська – 9379 грн (+25,7%),

Кіровоградська – 7703 грн (+26,2%),

– 7703 грн (+26,2%), Луганська – 7423 грн (+23,3%),

– 7423 грн (+23,3%), Львівська – 8386 грн (+26,7%),

– 8386 грн (+26,7%), Миколаївська – 8371 грн (+22,3%),

– 8371 грн (+22,3%), Одеська – 8193 грн (+22,6%),

– 8193 грн (+22,6%), Полтавська – 8959 грн (+28,6%),

– 8959 грн (+28,6%), Рівненська – 7770 грн (+28,5%),

– 7770 грн (+28,5%), Сумська – 7677 грн (+24,6%),

– 7677 грн (+24,6%), Тернопільська – 7290 грн (+25,7%),

– 7290 грн (+25,7%), Харківська – 7978 грн (+21,0%),

– 7978 грн (+21,0%), Херсонська – 7271 грн (+21,8%),

7271 грн (+21,8%), Хмельницька – 7761 грн (+25,9%),

– 7761 грн (+25,9%), Черкаська – 7821 грн (+22,7%),

– 7821 грн (+22,7%), Чернівецька – 7128 грн (+23,5%),

– 7128 грн (+23,5%), Чернігівська – 7417 грн (+25,4%)

Найвищий рівень зарплат спостерігається у фінансовій і страховій сферах – 16 632 грн, друге місце посідає сфера інформації та телекомунікацій – 14 948 грн. У сільскому господарстві рівень середньої зарплати тримається позначки у понад 8 000 гривень, у промисловості – 10 000 гривень. Найменш оплачуваною виявилася діяльність у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги.

Нагадаємо, що у вересні цього року середній розмір зарплати становив 9 042 грн.

Закон про держбюджет-2019 також передбачає, що мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року зросте до 4173 гривень на місяць.