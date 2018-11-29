Наскільки зросла зарплата в Україні і де найбільше заробляють
Середня зарплата в Україні в жовтні 2018 року становила 9 218 грн, що на 24,9% більше, порівняно з жовтнем минулого року.
Такі дані на своєму веб-сайті опублікувала Державна служба статистики в Україні.
Порівняно з вереснем 2018 року рівень середньої номінальної заплати зріс на 1,5%, це також у 2,5 рази більше мінімальної зарплати (3 723 грн).
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Де найбільше заробляють?
За даними Держстату найвищий рівень середньої заробітної плати зафіксовано в Києві – 13 850 грн, тоді як найнижчий – у Чернівецькій області, де він становить трохи більше 7 тисяч гривень.
Загалом, по регіонах зростання зарплати спостерігається в таких цифрах (у % до жовтня 2017 року):
- Вінницька – 8351 грн (+29,8%),
- Волинська – 7802 грн (+29,5%),
- Дніпропетровська – 9404 грн (+28,2%),
- Донецька – 9998 грн (+22,9%),
- Житомирська – 7660 грн (+26,4%),
- Закарпатська – 8558 грн (+29,0%),
- Запорізька – 9106 грн (+27,5%),
- Івано-Франківська – 7740 грн (+23,1%),
- Київська – 9379 грн (+25,7%),
- Кіровоградська – 7703 грн (+26,2%),
- Луганська – 7423 грн (+23,3%),
- Львівська – 8386 грн (+26,7%),
- Миколаївська – 8371 грн (+22,3%),
- Одеська – 8193 грн (+22,6%),
- Полтавська – 8959 грн (+28,6%),
- Рівненська – 7770 грн (+28,5%),
- Сумська – 7677 грн (+24,6%),
- Тернопільська – 7290 грн (+25,7%),
- Харківська – 7978 грн (+21,0%),
- Херсонська – 7271 грн (+21,8%),
- Хмельницька – 7761 грн (+25,9%),
- Черкаська – 7821 грн (+22,7%),
- Чернівецька – 7128 грн (+23,5%),
- Чернігівська – 7417 грн (+25,4%)
Найвищий рівень зарплат спостерігається у фінансовій і страховій сферах – 16 632 грн, друге місце посідає сфера інформації та телекомунікацій – 14 948 грн. У сільскому господарстві рівень середньої зарплати тримається позначки у понад 8 000 гривень, у промисловості – 10 000 гривень. Найменш оплачуваною виявилася діяльність у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги.
Нагадаємо, що у вересні цього року середній розмір зарплати становив 9 042 грн.
Закон про держбюджет-2019 також передбачає, що мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року зросте до 4173 гривень на місяць.
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