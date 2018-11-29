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      Наскільки зросла зарплата в Україні і де найбільше заробляють

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      Середня зарплата в Україні за рік зросла на чверть
      Середня зарплата в Україні за рік зросла на чверть / ua.news

      Середня зарплата в Україні в жовтні 2018 року становила 9 218 грн, що на 24,9% більше, порівняно з жовтнем минулого року.

      Такі дані на своєму веб-сайті опублікувала Державна служба статистики в Україні.

      Порівняно з вереснем 2018 року рівень середньої номінальної заплати зріс на 1,5%, це також у 2,5 рази більше мінімальної зарплати (3 723 грн).

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      Де найбільше заробляють?

      За даними Держстату найвищий рівень середньої заробітної плати зафіксовано в Києві – 13 850 грн, тоді як найнижчий – у Чернівецькій області, де він становить трохи  більше 7 тисяч гривень.

      Загалом, по регіонах зростання зарплати спостерігається в таких цифрах (у % до жовтня 2017 року):

      • Вінницька – 8351 грн (+29,8%),
      • Волинська – 7802 грн (+29,5%),
      • Дніпропетровська – 9404 грн (+28,2%),
      • Донецька – 9998 грн (+22,9%),
      • Житомирська – 7660 грн (+26,4%),
      • Закарпатська – 8558 грн (+29,0%),
      • Запорізька – 9106 грн (+27,5%),
      • Івано-Франківська – 7740 грн (+23,1%),
      • Київська – 9379 грн (+25,7%),
      • Кіровоградська – 7703 грн (+26,2%),
      • Луганська – 7423 грн (+23,3%),
      • Львівська – 8386 грн (+26,7%),
      • Миколаївська – 8371 грн (+22,3%),
      • Одеська – 8193 грн (+22,6%),
      • Полтавська – 8959 грн (+28,6%),
      • Рівненська – 7770 грн (+28,5%),
      • Сумська – 7677 грн (+24,6%),
      • Тернопільська – 7290 грн (+25,7%),
      • Харківська – 7978 грн (+21,0%),
      • Херсонська 7271  грн (+21,8%),
      • Хмельницька – 7761  грн (+25,9%),
      • Черкаська – 7821 грн (+22,7%),
      • Чернівецька – 7128  грн (+23,5%),
      • Чернігівська – 7417 грн (+25,4%)

      Найвищий рівень зарплат спостерігається у фінансовій і страховій сферах – 16 632 грн, друге місце посідає сфера інформації та телекомунікацій – 14 948 грн. У сільскому господарстві рівень середньої зарплати тримається позначки у понад 8 000 гривень, у промисловості – 10 000 гривень. Найменш оплачуваною виявилася діяльність у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги.

      Нагадаємо, що у вересні цього року середній розмір зарплати становив 9 042 грн.

      Закон про держбюджет-2019 також передбачає, що мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року зросте до 4173 гривень на місяць.

      Теги: Новини України Гроші статистика
      Джерело: 24 Канал
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