Наскільки зростуть реальні зарплати в Україні у 2019 році

Реальні зарплати в Україні у 2019 році зростуть на 7%, а номінальні – на 16%. Таке прогнозує Національний банки у своєму "інфляційну звіті" за січень.

Темпи зростання середньої номінальної зарплати стануть повільнішими (з близько 16% у 2019 році до 9% у 2021 році). Це відбудеться за рахунок ослаблення відтоку працівників у країни Євросоюзу, так і за рахунок зниження темпів конвергенції (зближення) зарплат.

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Реальні зарплати зростуть на 7% у 2019 році і надалі їхнє щорічне зростання сповільниться до близько 4%.

Безробіття в Україні залишатиметься на рівні 8,5-8,7%. Усе через повільні темпи зростання економіки на тлі жорсткої монетарної та фіскальної політики.

У 2018 році реальна зарплата в Україні зросла на 9,7%, номінальна – на 20,5%.

Згідно з Держбюджетом-2019, мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року зросла до 4173 гривень на місяць (раніше ця сума становила 3723 гривні).