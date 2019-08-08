Наскільки зростуть ціни на землю після скасування мораторію: думка експерта

Володимир Зеленський вже цього року планує скасувати мораторій на продаж землі. Ймовірно, її вартість зросте досить суттєво за найближчі 3-5 років.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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"Як формується ціна на ринку київських чи львівських квартир? Попит і пропозиція – все. А оскільки пропозиція буде обмежена, ми кажемо про 5%, то попит – високий. Думаю, що вартість землі зросте досить суттєво за найближчі 3-5 років", – зазначив експерт.

Якщо зараз в нас на сірому ринку гектар коштує одну тисячу доларів – плюс-мінус, це залежить від регіону, від якості землі – то за 3-5 років ми можемо дійти до 5 тисяч доларів,

– сказав аналітик.

Фурса підкреслив, що орієнтиром може бути Польща, де гектар коштує 10 тисяч доларів. Але за умови, що в Україні були б такі ж суди.

"Але якщо б в нас були польські суди, то так – я сказав би, що точно в нас буде польська ціна, бо земля в нас краще. Але верховенство права є досі проблемою", – пояснив аналітик.

Земля – це елемент бізнесу. І коли ви питаєте інвесторів, чому ви не приходите, вони кажуть: верховенство права, суди і силовики. Оце найбільші проблеми, які, власне, стримують іноземців від інвестування в Україну. І це стримує економічне зростання,

– підсумував Фурса.

Що відомо про ринок землі в УкраїніНаразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.



Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.



Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.



По скільки в областях України продають землю під мораторієм: інфографіка 24 каналу