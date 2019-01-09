Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром

Александр Петровский (Налекрешвили) уже давно легализован государством Украина не как авторитет "Нарик", а как солидный благотворитель. И это произошло задолго до церемонии получения Томоса.

20 октября 2017 года на него оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

24 августа 2017 года Петровский награжден знаком отличия президента Украины "Хрест Степана Мазепи". В этот же день на принадлежащем Петру Порошенко 5-м канале вышел фильм о Петровском, где журналисты почему-то ни слова не сказали про слова генерального прокурора Юрия Луценко и главы СБУ Василия Грицака, называвших ранее Петровского-Налекрешвили представителем преступного мира.

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Резонанс возник не из-за публичных появлений Петровского, которые свидетельствуют, что он якобы встал на путь исправления. И не потому, что Петровский действительно финансировал и финансирует различные религиозные конфессии – Киевского патриархата, Московского патриархата, еврейской общины и даже армянской православной церкви, ряд благотворительных и волонтерских фондов. Резонанс возник потому, что Петровский решил наработанные связи конвертировать в политическую карьеру, стать публичным лицом государства – но при этом правоохранительные органы рассматривают его не как "бывшего авторитета", а как "действующего".

15 октября 2010 года нынешний генеральный прокурор Юрий Луценко сказал так: "Очень жаль, но украинское общество спокойно наблюдает очевидные сигналы криминального возрождения... Из-за границы вернулся разгромленный в 2005-2006 годах криминальный авторитет Днепропетровска "Нарик", и мы видим в Днепропетровске уже последствия – взрывы, рэкет, рейдерство. Также происходит реабилитация, я бы сказал, второй по жестокости криминальной группировки Одесской области – криминального авторитета "Ангела", доверенные лица которого продвигаются даже во власть. Скажем, в списках Партии регионов в Одесский горсовет идет активный представитель "Ангела". Напомню, что на счету этой группы 47 трупов, 7 из которых заказаны прямо из тюрьмы. К тому же два преступления были совершены этой бандой против следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Галины Климович".

Тут интересное продолжение цитаты про "Нарика" – обратите внимание: некий "активный представитель "Ангела", имя не называется, но подсказка однозначная. Главой фракции Партии регионов в Одесском горсовете тогда стал... Геннадий Труханов, нынешний мэр Одессы, который стал представителем "Ангела" в политике и государстве.



Геннадий Труханов / Оdessit.ua

При этом группа киллеров из банды "Ангела", под руководством Василия Марьянчука, признана виновной в убийстве десятков людей, включая убийство главного редактора газеты "Вечерняя Одесса" Бориса Деревянко, полковника СБУ Евгения Задорожного, в покушении на мэра Одессы Эдуарда Гурвица, в покушении и тяжелом ранении главного редактора газеты "Слово" Леонида Капелюшного.

Марьянчук был задержан в 1999-м, и это он, при содействии "Ангела", действительно организовал два покушения на следователя Галину Климович – слава Богу, Климович осталась в живых. Обвинительный приговор Марьянчуку вынесли только в 2016 году, процесс шел долгих 16 лет!

А другой партнер "Ангела" Геннадий Труханов стал успешным одесским политиком, дорогу ему за предыдущие годы "расчистили". От Виктора Януковича Труханов при поддержке Юрия Иванющенко получил ордена "За заслуги" двух степеней и успешно выстроил отношения с властями и сейчас.

"Что общего у Порошенко и Труханова? Труханов – офицер Российской Федерации, криминальный авторитет 90-х годов. Порошенко, когда меня назначал в Одессу говорил: "Главная цель – убрать Труханова. Труханов – бандит. Труханов – криминал. И когда я взялся за это дело, то оказалось, что у него есть клановый защитник – Порошенко". Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявлял неоднократно, что положение Труханова связано с поддержкой президента.

Можно дискутировать, насколько плотно наши элиты связаны с преступным миром, можно ли привлекать бывших и действующих бандитов к защите государства или к благотворительности и меценатству. Но категорически недопустимо, чтобы в современной демократической стране действующая власть и сам президент открыто давали дорогу к управлению страной людям с криминальной карьерой и чтобы это преподносилось как само собой разумеющееся дело.

Нет! Криминал не может становиться лестницей к публичной политике, к рекламным роликам на канале президента, к орденам и почестям. Потому что это дискредитация государства, это девальвация наград и почестей. И даже если президент счел нужным таких деятелей поддержать, в глазах общества такая политика всегда будет осуждаться.

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