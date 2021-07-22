Впала стіна, зірвало асфальт, затопило будинки: наслідки жахливої зливи в Одесі – фото та відео

В Одесі в ніч на 22 липня випала місячна норма дощу – 45 міліметрів опадів. Внаслідок нищівної зливи обвалилася стіна в районі Молдаванки. На вулицях Балківська та Приморська розвалився асфальт. Крім того, в 3 районах міста позатоплювало приватні будинки. Наслідки повені вже ліквідують.

За ніч впало 28 дерев, не працюють трамваї. Також дорогу на селище Котовського заблоковано. У мережі опублікували фото.

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Обвалена стіна, затоплені вулиці

Стіна господарської будівлі впала внаслідок зливи на вулиці Композитора Ніщинського. Вона обвалилася на припарковані автомобілі. Легковики сильно пошкодилися.



На Молдаванці через повінь впала стіна / Фото "Думская"



Сильно пошкодились кілька авто / Фото "Думская"

Наразі залишаються затопленими вулиці: Чорноморського Козацтва, Отамана Головатого, Щеголєва, Отамана Чепіги, Мечникова, Небесної Сотні, Водопровідна (район Червоного Хреста), Друга Застава.

Місцями зірвало асфальт, рух ускладнено

Рух на Отамана Головатого та Чорноморського Козацтва заблоковано, тому в'їзд і виїзд на селище Котовського тимчасово здійснюється по об'їзній. Зараз там сильні затори.

На вулицях Балківській і Приморській зруйнувався асфальт, є наноси щебеню і піску, частково вирвано люки. Рух авто – ускладнений.



На дорогах рух ускладнений, бо зірвало асфальт / Фото "Думская"

Внаслідок затоплення рейків і через падіння дерев тимчасово призупинили трамваї №1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27.



Трамваї не їздять через негоду в Одесі / Фото "Думская"



Обвалились дерева на рейки / Фото "Думская"

Будинок затопило повністю

За даними ДСНС, у Суворівському, Малинівському та Київському районах Одеси затопило 38 приватних будинків. Деякі з них пішли під воду повністю.

Зокема, на Дорожній внаслідок підтоплення в будинку згоріла вся техніка. ДСНС евакуювали сім'ю. У приміщенні були жінка з дитиною і двоє пенсіонерів. Літніх людей відвезли до лікарні.

Зараз в Одеському районі без світла залишаються 23 населених пункти, з них дев'ять частково. У самому місті теж знеструмлено деякі будинки.



Затопило будинки, господарства / Фото ДСНС Одещини

Затопило вулиці: вантажівка провалилась в колектор

За мостом на Пересипу майже повністю потонув КамАЗ з причіпом. Він впав у зруйнований колектор.



Майже повністю затопило вантажівку / Фото "Думская"

Тим часом на вулицях Одарія та Церковній – суцільна ріка.



В Одесі утворились ріки через повінь / Фото "Думская"

Жахливі наслідки повені в Одесі на дорогах: відео

Як рятуються люди

Люди йдуть подекуди пішки, знявши взуття і навіть штани. Вода місцями доходила до пояса. Дехто, щоб дістатися до "берега", використовував надувні матраци.



Як рятуються від наслідків повені люди / Фото "Думская"



Місцеві використовують надувні матраци / Фото "Думская"

Водії таксі через негоду різко підняли ціни на 70 – 100%.

Дії рятувальників

Зараз фахівці обленерго разом з працівниками ДСНС відкачують воду, щоб змогти ремонтувати.

Протягом ночі співробітники ДСНС 22 рази виїжджали, щоб відкачувати воду з домів, подвір'їв, будинків.

Працівники евакуювали 11 осіб, прибрали 18 дерев.



Рятувальники викачують воду з домів і господарств / Фото ДСНС Одещини



У місті та області затопило багато будинків / Фото ДСНС Одещини

Як затопило Одесу внаслідок повені 22 липня: дивіться відео