Згоріли валізи, від автобусу залишився лише каркас: фото наслідків пожежі на трасі Одеса – Київ

На трасі Київ – Одеса 5 травня загорівся автобус Neoplan, де були пасажири. Ніхто не постраждав, однак без негативних наслідків для них не обійшлося.

Надзвичайники повідомили, що повністю загасили вогонь о 15:41. Від транспорту там залишився лише каркас і гора попелу.

До теми На трасі Одеса – Київ під час руху загорівся автобус із пасажирами: відео, фото

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Як це відбулось

Під час руху водій помітив дим і зупинився, щоб люди вийшли. Однак пасажири не встигли забрати свої речі.



Каркас автобуса, який згорів на Одещині / Фото "7 каналу"

Там повністю згоріли валізи, які були у вантажному відділенні. Також люди не встигли забрати сумки з документами.



Мотор на згарищі автобуса Київ – Одеса / Фото "7 каналу"

Самі люди повинні були їхати з місця самотужки. Більшість із них почали добратись "попутками".



Neoplan, який згорів на трасі Одеса – Київ / Фото "7 каналу"

На місці події також були правоохоронці, які встановлювали обставини. На фото видно, що вони стояли вздовж узбіччя, а більшість людей за межами дороги.



Правоохоронці на місці пожежі / Фото Нацполіції

На Проспекті Правди в