Згоріли валізи, від автобусу залишився лише каркас: фото наслідків пожежі на трасі Одеса – Київ

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На трасі Київ – Одеса 5 травня загорівся автобус Neoplan, де були пасажири. Ніхто не постраждав, однак без негативних наслідків для них не обійшлося.

Джерело:

телеграм-канал "7 канал Одеса"

Надзвичайники повідомили, що повністю загасили вогонь о 15:41. Від транспорту там залишився лише каркас і гора попелу.

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Як це відбулось

Під час руху водій помітив дим і зупинився, щоб люди вийшли. Однак пасажири не встигли забрати свої речі.


Каркас автобуса, який згорів на Одещині / Фото "7 каналу"

Там повністю згоріли валізи, які були у вантажному відділенні. Також люди не встигли забрати сумки з документами.


Мотор на згарищі автобуса Київ – Одеса / Фото "7 каналу"

Самі люди повинні були їхати з місця самотужки. Більшість із них почали добратись "попутками".


Neoplan, який згорів на трасі Одеса – Київ / Фото "7 каналу"

На місці події також були правоохоронці, які встановлювали обставини. На фото видно, що вони стояли вздовж узбіччя, а більшість людей за межами дороги. 


Правоохоронці на місці пожежі / Фото Нацполіції

Зверніть увагу!  На Проспекті Правди в Києві 29 квітня повністю згорів автобус. Його гасили приблизно пів години, однак у підсумку залишився лише обгорілий кузов. У мережі опублікували одразу кілька відео цього моменту. 