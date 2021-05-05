Згоріли валізи, від автобусу залишився лише каркас: фото наслідків пожежі на трасі Одеса – Київ

На трасі Київ – Одеса 5 травня загорівся автобус Neoplan, де були пасажири. Ніхто не постраждав, однак без негативних наслідків для них не обійшлося.
Джерело:телеграм-канал "7 канал Одеса"
Надзвичайники повідомили, що повністю загасили вогонь о 15:41. Від транспорту там залишився лише каркас і гора попелу.
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Як це відбулось
Під час руху водій помітив дим і зупинився, щоб люди вийшли. Однак пасажири не встигли забрати свої речі.
Каркас автобуса, який згорів на Одещині / Фото "7 каналу"
Там повністю згоріли валізи, які були у вантажному відділенні. Також люди не встигли забрати сумки з документами.
Мотор на згарищі автобуса Київ – Одеса / Фото "7 каналу"
Самі люди повинні були їхати з місця самотужки. Більшість із них почали добратись "попутками".
Neoplan, який згорів на трасі Одеса – Київ / Фото "7 каналу"
На місці події також були правоохоронці, які встановлювали обставини. На фото видно, що вони стояли вздовж узбіччя, а більшість людей за межами дороги.
Правоохоронці на місці пожежі / Фото Нацполіції