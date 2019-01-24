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      "Наслідки були б серйозні": чому Україна не відповіла на агресію РФ в Азовському морі

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      Україна не повелася на провокації РФ в Азовському морі
      Україна не повелася на провокації РФ в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Росія обстріляла українські кораблі і очікувала вогонь у відповідь. Проте, моряки Військово-морських сил ЗСУ не повелися на цю провокацію та не дозволили Кремлю розпочати повномасштабний наступ на Україну.

      Росія хотіла повторити в Керченській протоці грузинський сценарій 2008 року, зазначив голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу.

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      Понад десять років тому російська армія змусила Збройні сили Грузії застосувати зброю для самозахисту і це стало приводом до повномасштабного втручання на її територію. Проте, завдяки міжнародній спільноті та грузинській владі армія рФ так і не змогла захопити Тбілісі.

      Провокація в Азовському морі готувалася. В Інтернеті з’явилося відео, зняте з російського корабля, який навалювався на український катер. Воно мало зафіксувати оборонний постріл українського корабля. Це мало стати легітимізацією: ми вистрілили, значить напали на російський військовий корабель – і у них є всі підстави для повномасштабної військової відповіді,
      – наголосив Божок.

      Проте, українські моряки не піддалися на цинічні провокації Росії.

      "Наші моряки діяли витримано і не дозволили вчинити проти себе провокацію, яка могла призвести до серйозних наслідків", – додав керівник розвідки.

      Через напад РФ в Азовському морі в було введено військовий стан, аби Україна була готовою до можливої нової агресії з боку Кремля.

      Що сталося між Росією та Україною в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ обстріляли українські. Через це 6 військових моряків ВМС ЗСУ зазнали поранень.

      Росія тоді захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Згодом їх арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Грузії Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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