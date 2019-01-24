"Наслідки були б серйозні": чому Україна не відповіла на агресію РФ в Азовському морі

Росія обстріляла українські кораблі і очікувала вогонь у відповідь. Проте, моряки Військово-морських сил ЗСУ не повелися на цю провокацію та не дозволили Кремлю розпочати повномасштабний наступ на Україну.

Росія хотіла повторити в Керченській протоці грузинський сценарій 2008 року, зазначив голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу.

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Понад десять років тому російська армія змусила Збройні сили Грузії застосувати зброю для самозахисту і це стало приводом до повномасштабного втручання на її територію. Проте, завдяки міжнародній спільноті та грузинській владі армія рФ так і не змогла захопити Тбілісі.

Провокація в Азовському морі готувалася. В Інтернеті з’явилося відео, зняте з російського корабля, який навалювався на український катер. Воно мало зафіксувати оборонний постріл українського корабля. Це мало стати легітимізацією: ми вистрілили, значить напали на російський військовий корабель – і у них є всі підстави для повномасштабної військової відповіді,

– наголосив Божок.

Проте, українські моряки не піддалися на цинічні провокації Росії.

"Наші моряки діяли витримано і не дозволили вчинити проти себе провокацію, яка могла призвести до серйозних наслідків", – додав керівник розвідки.

Через напад РФ в Азовському морі в було введено військовий стан, аби Україна була готовою до можливої нової агресії з боку Кремля.

Що сталося між Росією та Україною в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ обстріляли українські. Через це 6 військових моряків ВМС ЗСУ зазнали поранень.



Росія тоді захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Згодом їх арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.