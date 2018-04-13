Наслідки обстрілів будівлі "Київміськбуду": відео з місця події

Близько 2:00 ночі 13 квітня у будівлю "Київміськбуду" на вулиці Омеляновича-Павленка 4/6 в Печерському районі Києва стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомив кореспондент в ефірі 24 Каналу .

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Невідомі поцілили у відділ продажів, там правоохоронці знайшли хвостовик снаряду. А через дорогу від будівлі виявили відстріляний тубус від РПГ. Номерні знаки на зброї спиляні, тому походження її встановити неможливо.

Працівники "Київміськбуду" зробили косметичний ремонт входу до відділів продажі. Грузинський ресторан, який також постраждав після обстрілів, розпочали ремонтувати. Поліції немає, за офіційною інформацією, обстріл відбувався через дорогу навпроти будівлі "Київміськбуду". Працівники офісу не коментують те, що відбулося вночі. Сама будівля розташовується у центрі Києва, за 10 хвилин пішки від Верховної Ради,

– повідомив кореспондент.

Нагадаємо, уночі проти 8 березня у центрі Києва невідомі здійснили постріл з гранатомету у приміщення ресторану "Лео", внаслідок чого у сусідніх будинках повилітали вікна та у приміщення самого закладу громадського харчування сталося займання.