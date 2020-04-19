Наслідки пожежі в Чорнобилі та як поліція карає порушників карантину – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Пожежа в Чорнобилі

З 4 квітня рятувальники приборкують масштабну пожежу в Чорнобильській зоні. Вогонь майже дістався до могильника похованих ядерних відходів і, зокрема, до самої Чорнобильської атомної електростанції.

Дивіться відео: які наслідки пожежі в Чорнобилі

Покарання через порушення карантину

Під час карантину у мережі все частіше з'являються відео, на якому правоохоронці переслідують порушників карантину і навіть застосовують до них силу. Мовляв, ті зявляються у громадських місцях без масок і не тільки.

Дивіться відео: які дії застосовує поліція щодо порушників

Затори через блокпости на в'їзді до Києва

На в'їздах до Києва через поширення COVID-19 посилили заходи безпеки – запрацювали блокпости. Через це одразу утворилися затори, однак вже сьогодні ситуація покращилась.

Дивіться відео: яка ситуація на дорогах

Масштабна реформа СБУ

Перетворити СБУ на спецслужбу замість органу, що шантажує бізнес – це вимога НАТО для можливості вступу України до Альянсу. Її висунули ще кілька років тому. Реформувати спецслужбу обіцяли ще за президентства Петра Порошенка. Потім під час виборчої кампанії і Володимир Зеленський.

Дивіться відео: як Зеленський хоче змінити спецслужбу

Рік після дебатів Порошенка та Зеленського

Вперше кандидати в президенти мали дебати не в студії на телеканалі, а на футбольному стадіоні. Віч-на-віч 19 квітня 2019 року зійшлися тоді ще Президент Петро Порошенко та кандидат Володимир Зеленський.

Дивіться відео: що українці запитали б у президента сьогодні