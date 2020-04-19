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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Наслідки пожежі в Чорнобилі та як поліція карає порушників карантину – відео тижня

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      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Пожежа в Чорнобилі

      З 4 квітня рятувальники приборкують масштабну пожежу в Чорнобильській зоні. Вогонь майже дістався до могильника похованих ядерних відходів і, зокрема, до самої Чорнобильської атомної електростанції.

      Дивіться відео: які наслідки пожежі в Чорнобилі

      Покарання через порушення карантину

      Під час карантину у мережі все частіше з'являються відео, на якому правоохоронці переслідують порушників карантину і навіть застосовують до них силу. Мовляв, ті зявляються у громадських місцях без масок і не тільки.

      Дивіться відео: які дії застосовує поліція щодо порушників

      Затори через блокпости на в'їзді до Києва

      На в'їздах до Києва через поширення COVID-19 посилили заходи безпеки – запрацювали блокпости. Через це одразу утворилися затори, однак вже сьогодні ситуація покращилась.

      Дивіться відео: яка ситуація на дорогах

      Масштабна реформа СБУ

      Перетворити СБУ на спецслужбу замість органу, що шантажує бізнес – це вимога НАТО для можливості вступу України до Альянсу. Її висунули ще кілька років тому. Реформувати спецслужбу обіцяли ще за президентства Петра Порошенка. Потім під час виборчої кампанії і Володимир Зеленський.

      Дивіться відео: як Зеленський хоче змінити спецслужбу

      Рік після дебатів Порошенка та Зеленського

      Вперше кандидати в президенти мали дебати не в студії на телеканалі, а на футбольному стадіоні. Віч-на-віч 19 квітня 2019 року зійшлися тоді ще Президент Петро Порошенко та кандидат Володимир Зеленський.

      Дивіться відео: що українці запитали б у президента сьогодні

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Поліція Володимир Зеленський Новини Києва Новини політики Пожежа в Чорнобильській зоні СБУ Петро Порошенко Відео тижня
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