Наслідки пожежі в Чорнобилі та як поліція карає порушників карантину – відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Пожежа в Чорнобилі
З 4 квітня рятувальники приборкують масштабну пожежу в Чорнобильській зоні. Вогонь майже дістався до могильника похованих ядерних відходів і, зокрема, до самої Чорнобильської атомної електростанції.
Дивіться відео: які наслідки пожежі в Чорнобилі
Покарання через порушення карантину
Під час карантину у мережі все частіше з'являються відео, на якому правоохоронці переслідують порушників карантину і навіть застосовують до них силу. Мовляв, ті зявляються у громадських місцях без масок і не тільки.
Дивіться відео: які дії застосовує поліція щодо порушників
Затори через блокпости на в'їзді до Києва
На в'їздах до Києва через поширення COVID-19 посилили заходи безпеки – запрацювали блокпости. Через це одразу утворилися затори, однак вже сьогодні ситуація покращилась.
Дивіться відео: яка ситуація на дорогах
Масштабна реформа СБУ
Перетворити СБУ на спецслужбу замість органу, що шантажує бізнес – це вимога НАТО для можливості вступу України до Альянсу. Її висунули ще кілька років тому. Реформувати спецслужбу обіцяли ще за президентства Петра Порошенка. Потім під час виборчої кампанії і Володимир Зеленський.
Дивіться відео: як Зеленський хоче змінити спецслужбу
Рік після дебатів Порошенка та Зеленського
Вперше кандидати в президенти мали дебати не в студії на телеканалі, а на футбольному стадіоні. Віч-на-віч 19 квітня 2019 року зійшлися тоді ще Президент Петро Порошенко та кандидат Володимир Зеленський.
Дивіться відео: що українці запитали б у президента сьогодні
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