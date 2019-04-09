Наслідки "санкційних непорозумінь": іноземні інвестиції в економіку Росії впали до рівня 90-х
Росія все менше нагадує країну, інтегровану до світового ринку, а іноземні інвестиції в економіку РФ впали за 2018 рік на 6,5 мільярдів доларів. Цей показник – найгірший з 1997 року, відколи тільки Центральний банк Російської Федерації почав збирати відповідні статистичні дані.
Прямі іноземні інвестиції в статутні капітали російських компаній у 2018 році скоротилися: іноземні компанії вивели з Росії 22,4 мільярда доларів, а вклали лише 15,9. Тобто на 6,5 мільярда доларів менше – про це свідчить офіційно опублікований статистичний звіт Центрального банку РФ.
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Із 1997 року, коли ЦБ став публікувати таку статистику, це найгірший показник. Загалом російський Центробанк перевищення відтоку іноземних інвестицій над припливом зафіксував вперше з 2015 року. Експерти-економісти здебільшого пов'язують таку ситуацію з посиленням впливу антиросійських санкцій.
Ослаблення курсу рубля, російської валюти, загальну кризу в економіці країни бізнес раніше сприймав як можливість для нарощування своєї присутності на ринку і підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. "Але зараз бачимо наслідки санкційних непорозумінь", – сказала в інтерв'ю РБК економіст Наталія Орлова.
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Варто зазначити, що статистика ЦБ щодо іноземних інвестицій не зачіпає коштів, залучених через закордонні офшори російського походження. Тобто про обіг в економіці російських грошей, які "маскуються" під іноземні, мова не йде.
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