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      Наслідки шкільного булінгу – цькування харківської школярки тортом

      2015
      Булінг у школі – як захистити свою дитину
      Булінг у школі – як захистити свою дитину / 5.ua

      Якою має бути ідеальна школа? Місцем, де діти безтурботно проводять свої найкращі роки, де з них мудрі вчителі формують особистостей, навчають їх не тільки математичним формулам чи хімічним сполукам, але й адаптують їх до майбутнього дорослого життя в соціумі.

      Вчителі цієї ідеальної школи не розрізняють учнів за кольором шкіри, статтю чи заможністю батьків – лише за спроможністю дітей до навчання. Та й то лише для того, аби розуміти – кому саме з них треба приділити трохи більше уваги, аби і ця дитина засвоїла викладений на уроці матеріал.

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      Все це – про безтурботність, про адаптацію в соціум й мудрих шкільних вчителів – усе це не про харківську школу №151 – там вчителі зацькували 11-річну Діану за те, що її батьки або недостатньо багаті, або ж не достатньо дурні, щоби щомісяця здавати гроші на так звані "потреби класу". Ціна питання – 50 гривень. Наче й небагато, втім з 30-ти учнів це півтори тисячі гривень, півтори тисячі гривень – щомісяця.

      Мати Діани обурилася таким марнуванням коштів, відмовилася здавати гроші – і вчителі їй помстилися. Помстилися ницо, принижуючи дитину. Вони влаштували в класі для учнів чаювання з тортом й демонстративно відмовили дівчинці у десерті, при всіх пояснивши, що так карають за жадібність батьків.

      Більше того, дівчинці не дозволили навіть піти геть, примусивши її залишатися в класі й спостерігати за тим, як однокласники їдять той торт. Дівчинка плакала – однокласники глузували й знімали це на відео. Винуватити дітей немає в чому – вони ще не є повноцінними особистостями, то ж не здатні самі відрізнити добро від зла.

      А от вчителів, які влаштували таке цькування шестикласниці, – я думаю, вони заслуговують на те, аби їх не лише звільнили зі школи, але й довічною заборонили навіть наближатися до будь-якого навчального закладу. Адже, погодьтеся – навіть якщо за допомогою психологів Діані вдасться зрештою забути те приниження, воно все одно деформувало її психіку – і шкільні роки вона потому, дорослою згадуватиме із ненавистю.

      Та й ситуація з цим тортом іще матиме для дівчинки наслідки – тепер от однокласники її цькують за те, що їм замінили вчительку. Ми, дорослі, розуміємо, що для дітей будь-який вчитель – авторитет, вони автоматично делегують йому свою довіру.

      Тож дуже важко буде пояснити дітям, що забравши цього вчителя, школа насправді захищає їх від непрофесіонала, який вже зіпсував життя їхній однокласниці. Погодьтеся, навряд чи діти це зрозуміють – радше вони звинувачуватимуть Діану, що це вона наробила проблем класному керівнику. Та що там діти, навіть інші батьки не розуміють, у чому тут проблема й вперто вважають ціною питання 50-ть гривень на потреби класу.

      На жаль, ми ще дуже далекі від цивілізованого суспільства, й подібні "кричущі" випадки це демонструють.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Публікації Здоров'я Психологія Діти Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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