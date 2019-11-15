Настане день, і жодних кордонів між нами не буде, – Зеленський про повернення Криму й ОРДЛО

Президент Зеленський у фейсбуці написав про відкриття після реконструкції КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративному кордоні з Кримом. Глава держави впевнений, що вони – важливі, але тимчасові. Адже Крим і непідконтрольну частину Донбасу обов'язково звільнять від окупації.

"Перше, що бачать наші громадяни з окупованого Криму і Донбасу, коли їдуть до України – це КПВВ. Дуже важливо, щоб умови там були максимально комфортними", – написав глава держави увечері 15 листопада.

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І наголосив: "Це фактично наша вітрина, яка наочно демонструє: Україна – це круто, безпечно, людяно".

Поруч із цим український президент наполягає: всі ці конструкції КПВВ – тимчасові, бо "настане день, коли і Крим, і Донбас обов'язково повернуться в Україну, і ніяких кордонів між нами не буде".

Саме 15 листопада, як і було заплановано, урочисто відкрили тимчасові КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом. Оснащення сервісної зони КПВВ "Чонгар" ще триває.

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