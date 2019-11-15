21:04
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Дубінський замінить Ляшка у Раді. Шуфрич переписує історію
      Вєсті.UA
      20:43, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Настане день, і жодних кордонів між нами не буде, – Зеленський про повернення Криму й ОРДЛО

      255 Читать новость на русском
      КПВВ "Чонгар" / Фейсбук президента Зеленського

      Президент Зеленський у фейсбуці написав про відкриття після реконструкції КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративному кордоні з Кримом. Глава держави впевнений, що вони – важливі, але тимчасові. Адже Крим і непідконтрольну частину Донбасу обов'язково звільнять від окупації.

      "Перше, що бачать наші громадяни з окупованого Криму і Донбасу, коли їдуть до України – це КПВВ. Дуже важливо, щоб умови там були максимально комфортними", – написав глава держави увечері 15 листопада.

      Читайте також: В ООН ухвалили оновлену резолюцію щодо Криму: в Росії погрожували

      І наголосив: "Це фактично наша вітрина, яка наочно демонструє: Україна – це круто, безпечно, людяно".

      Поруч із цим український президент наполягає: всі ці конструкції КПВВ – тимчасові, бо "настане день, коли і Крим, і Донбас обов'язково повернуться в Україну, і ніяких кордонів між нами не буде".

      Саме 15 листопада, як і було заплановано, урочисто відкрили тимчасові КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом. Оснащення сервісної зони КПВВ "Чонгар" ще триває.

      Зверніть увагу: Скільки людей з’їздили до Криму з початку року

      Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси
      сьогодні
      6507
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Окуповані території Президент України Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 20:35 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 4992
      Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      сьогодні , 20:30 Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      Іван Яковина 72
      Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна
      сьогодні , 20:01 Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна
      Інна Жолобович 971
      Зустріч у нормандському форматі пройде 9 грудня у Парижі
      сьогодні , 19:48 Зустріч у нормандському форматі пройде 9 грудня у Парижі
      Лія Бонавська 1366
      Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      сьогодні , 19:00 Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      Дмитро Снєгирьов 1471
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук