"Настане пиз**ць": глава патрульних Києва потрапив у скандал через виступ на корпоративі – відео

Начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля опинився в центрі скандалу після новорічного корпоративу. Так, у мережі з'явилося відео його виступу в одному з нічних клубів столиці, під час якого він гучно лаявся.

Відповідні ролики були опубліковані в Youtube.

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Зокрема, вітаючи правоохоронців, Зозуля не соромився нецензурних виразів та заявив, що в Україні буде все дуже погано, якщо поліцейські перестануть патрулювати вулиці міст.

Нам не вистачає сил, досвіду, терпіння, грошей, здоров'я. Нам не вистачає всього. Але ми повинні продовжувати все це робити. Тому що, як тільки ми перестанемо це робити, у країні настане просто пи*дець, просто с*ака величезна настане в країні, як тільки патрульні, особливо в Києві, підуть з вулиць,

– сказав він.

Після цих його слів на сцену піднялися дві дівчини і забрали правоохоронця. У цей час із залу кричали: "Юра, молодець!"

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Проте, незабаром Зозуля знову вийшов на сцену і виголосив не менш скандальну промову.

"Я не хочу вам розповідати про підсумки року. Типу скільки злочинів було розкрито, скільки було оформлено ДТП та іншої всякої х*йні. Краще собі спокійненько побухайте, а я поговорю про більш абстрактні речі. Я вам скажу, що у нас є величезне управління патрульної поліції в місті Києві. Ми – ох*єнне відомство", – сказав поліцейський.

За даними ЗМІ, ця подія сталася на новорічному корпоративі поліцейських.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Хто такий Юрій Зозуля? У серпні-листопаді 2015 року очолював патрульну поліцію Львова. Низка ЗМІ повідомляли, що до МВС було надіслано декілька скарг щодо роботи Зозулі у Львові, оскільки він "не зумів створити здорову атмосферу в колективі". У листопаді 2015 року Зозуля став начальником управління патрульної поліції Києва і залишається на цій посаді досі.