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Настав час скасувати запрошення Путіна відвідати Білий дім, – Карпентер

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Карпентер заявив про можливе скасування запрошення Путіна до Білого дому
Карпентер заявив про можливе скасування запрошення Путіна до Білого дому / Фото з вільних мереж

У Вашингтоні можуть скасувати запрошення президента США Дональда Трампа до президента Росії Володимира Путіна відвідати Білий дім.

Про це заявив екс-працівник Пентагону і радник віце-президента Джозефа Байдена з питань національної безпеки Майкл Карпентер, повідомляє "Голос Америки".

"У час, коли Сполучені Штати обмірковують відповідь на жахливе у своїх наслідках застосування хімічної зброї в Сирії і причетність Росії до хімічної атаки у Великій Британії, настав час, щоб скасувати запрошення Володимира Путіна відвідати Білий дім", – заявив Карпентер.

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Окрім того, він постави запитання, чому Трамп запросив Путіна до Білого дому після того, як Кремль звинуватили у застосуванні нервово-паралітичної речовини проти колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його доньки на території головного союзника США – Великобританії.

Радник віце-президента США вважає, що таке запрошення загрожує внести розбрат у відносини з європейськими союзниками щодо ізоляції Росії та створить враження про слабкість президента Трампа.

"Бажання Трампа мати дружні відносини з Путіним лише заохочує Москву діяти агресивно, знаючи, що не буде серйозних наслідків такої поведінки", – висловив переконання Карпентер.

Нагадаємо, 2 квітня у Білому домі підтвердили, що незабаром може відбутися зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Теги: Дональд Трамп Новини США Новини Росії Новини політики Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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