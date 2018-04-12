Настав час ставитися до поведінки Росії, як до серйозних злочинів, – Порошенко

Під час Безпекового форуму в Києві найважливішим питанням стало питання про безпеку України і безпеку самої Європи, зважаючи на теперішню поведінку Росії.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який був присутній на форумі, зазначив, що світ має адекватніше реагувати на поведінку Росії та сприймати її як загрозу. Адже оцінюючи ситуацію під час цьогорічного форуму, у порівнянні з тогорічним, світ не став безпечнішим.

Також на форумі згадували хімічні атаки на Сирії, які здійснили російські війська, хімічні атаки проти детективів Британії, зокрема Скрипаля, і війну, яка 4 роки триває на Донбасі, де Росія є агресором.

Президент України Петро Порошенко також відзначив, що у світ має показати більш жорстку реакцію і цим зупинити Росію.

Якщо раніше дехто волів сприймати поведінку Кремля, як пустощі розбещеного підлітка, то зараз настав час ставитися до цієї поведінки, як до серйозних злочинів, які вимагають рішучої, широкої і добре скоординованої реакції,

– заявив Порошенко.

Обговорювали також і перспективи вступу України до НАТО. На форумі була присутня постійний представник США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон, і вона сказала, що в Сполучених Штатах Америки чекають і хочуть, аби Україна вступила в НАТО. Вона зазначила, що американці розуміють, що Росія здійснює гібридну війну і дестабілізацію України, аби цього не відбулося.

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Зачепили Росію і під час теми, що стосується будування газопроводу "Північний потік-2". Країни, які не беруть в цьому участь, не хочуть давати дозвіл Росії на будування, адже розуміють, що це загрожує безпеці Європи.

Ми розуміємо, яку небезпеку це представляє. Потрібно переконати Європу, що Путін це не можливість, а проблема,

– прокоментував Міністр закордонних справ Литви Патрас Клімас.

Що таке Київський Безпековий форум? Київський Безпековий форум був започаткований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Він є щорічним заходом, дискусією на високому рівні, щодо актуальних питань Чорноморського регіону та ширшої Європи. Питання, які обговорюються під час КБФ, торкаються вирішення регіональних конфліктів, економічної та енергетичної безпеки.