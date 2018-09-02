Настав час жорстких і рішучих дій, – окупанти Криму закликали Кремль вдарити по Україні

Голова так званого "парламенту" Криму, який окупанти власне самі й проголосили, Володимир Константинов заявив, що "підлим вбивством Олександра Захарченко київський режим переступив ту межу, після якої вже неможливо ігнорувати його бандитську, терористичну природу".

Відповідний допис зявився на його сторінці у Facebook.

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"Ми у Криму прекрасно знали з самого початку, хто та як прийшов до влади в Києві, завжди оцінювали події 2013-2014 років як "державний переворот", кліку, яка опісля захопила владу, як банду політичних пройдисвітів і авантюристів, що значною мірою спирається на неонацистські угруповання. Ніякі угоди тка домовленості з цією бандою нічого не вартують, оскільки у цих людей немає ані найменшого уявлення про честь, гідність, вірність даному слову. Це патологічні брехуни, завжди готові вдарити нишком. Вони моментально підтискають хвіст за найменшого наближення небезпеки, але безмірно нахабніють, коли відчувають свою безкарність. Власне, наслідком останнього й стало проведення теракту в центрі Донецька, в умовах так званого "шкільного перемир'я", – переконує він.

За його словами, ця влада захопила в заручники велику країну, з рідними для них (окупантів – 24 канал) людьми, "нехай навіть у деякій їхній частині настало тимчасове помутніння свідомості".

"Дорвавшись до влади, вони почали каральні дії проти тих українських громадян, хто не прийняв нового бандитського режиму, активно висловлював свою незгоду з тим, що відбувається в країні. Вони втопили в крові Одесу, задавили протест у Харкові, кинули армію проти мирних жителів Донбасу. Вони розв'язали економічну війну проти кримчан, намагаючись задушити нас своїми блокадами, руйнуючи комунікації, що ведуть на півострів, перекриваючи доступ до води, електрики, продовольства", – додає посіпака Путіна.

Як наголошує Константинов, відтак, "Українськак терористична держава загрожує всьому континенту, і ліквідувати цю загрозу найкраще спільними зусиллями".

Настав час рішучих дій. Величезна база тероризму, сформована безпосередньо біля наших кордонів, загрожує безпеці самої Росії, її громадян. Ліквідувати цю загрозу – прямий обов'язок нашої держави. У Росії є вдалий досвід примусу агресора до миру. Але для початку, настав час переосмислити все, що сталося в Україні за останні чотири роки та переглянути офіційне ставлення до питання про легітимність правлячого там режиму. Не можна допустити, щоб і далі лилася кров жителів Донбасу, щоб їх безкарно вбивали, а потім ще й глумилися над їхніми тілами. Настав час жорстких і рішучих дій у відповідь,

– підсумував окупант.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху. Крім того, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів.