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      Бойчишин повернувся на попередню посаду, "Карпати" залишилися без тренера

      164 Читать новость на русском
      Олег Бойчишин
      Олег Бойчишин / fckarpaty.com

      Олег Бойчишин, який готував "Карпати" до матчів чемпіонату України після того, як команду покинув Жозе Мораїш, повернувся на посаду спортивного директора львівського клубу.

      Фахівець розповів, що йому запропонували виконувати обов'язки спортивного директора, коли "Карпати" очолив Жозе Мораїш.

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      "Хоча питаннями головної команди я не займався, в полі мого зору були молодіжний та юніорський склади, вихованці клубної спеціалізованої ДЮСШ, академії футболу, а також жіноча команда "Карпати", яка виступає в першій лізі чемпіонату України", – сказав Бойчишин у коментарі Zbirna.com.

      Він вважає, що клубне керівництво довірило йому тренерський місток після від'їзду Мораїша в Корею, оскільки саме він готував команду до сезону. "Я знав можливості гравців, і, погодьтеся, не було сенсу в авральному порядку запрошувати на два матчі когось зі сторони".

      На сам кінець Олег Бойчишин підтвердив, що знову працює спортивним директором у "Карпатах". Відтак, "леви" наразі без головного тренера.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Карпати УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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