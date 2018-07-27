Наставник збірної України взяв провину на себе за програш збірній Португалії

Головний тренер збірної України U-19 Олександр Петраков прокоментував поразку від збірної Португалії (0:5).

Петраков заявив, що цю зустріч програв саме він. Слова наставника збірної України приводить телеканал "Футбол 1".

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Цю гру програв я. Я повністю винен в цій поразці і беру повністю вину на себе. Це найголовніший компонент, наші футболісти подумали, що кожен окремо – сильний футболіст. Я сказав, що ми сильні командно, але вони подумали інакше. Один не добіг, один не підстрахував. Вийшли, і думали, що все пройде і так, – прокоментував він.

Нагадаємо, що Збірна України U19 на Чемпіонаті Європи у півфіналі була розгромлена однолітками з Португалії. Остаточний рахунок матчу піренейці встановили вже на 30-ій хвилині матчу. Попри це, завдяки виходу у півфінал Чемпіонату Європи, українці гарантували собі потрапляння на Чемпіонат світу U20.