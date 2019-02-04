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      Наставник "Зорі" пояснив, чому вирішив продати основного нападника клубу

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      Юрій Вернидуб
      Юрій Вернидуб / Фото з відкритих джерел

      Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував відхід бразильського форварда Рафаеля в словацький "Слован".

      Вернидуб не засмутився через відхід нападника. Слова наставника цитує офіційний сайт "Зорі".

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      Чому відпустили Рафаеля у Слован? По-перше, він запізнився на збір. Не підтримав тижневий цикл, який команда заклала ще в Запоріжжі. Почав скаржитися: то одне болить, то друге. Видно було, що немає тієї віддачі, яка була, коли він тільки прийшов до нас. Я все проаналізував, зрозумів, що, можливо, у людини з'явилися варіанти. З'явився варіант з Слованом. Ми відпустили його. Якщо він хоче в оренду, то нехай йде. Насильно милим не будеш,
      – розповів Юрій Вернидуб.

      До слова, "Зоря" на позицію нападника безкоштовно підписала Пилипа Будківського.

      Після 18 турів чемпіонату України луганчани йдуть четвертими, відстаючи на 8 очок від третього рядка.

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      Теги: Спорт УПЛ Футбол ФК Зоря
      Джерело: 24 Канал
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