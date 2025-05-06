В ефірі Ранок.LIVE офіцер водолазного загону "Омега" Нацгвардії Юрій Ткачук повідомив, що ворог намагається висаджувати десант на острови, які контролюють Сили оборони України, передає 24 Канал.

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Що відомо

Активність ворога на Півдні пожвавішала. Противник розпочинає підготовку до десантної операції на Херсонщині. Вже 300 ворожих човнів помічено поблизу.

Мета окупантів – контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною.

З Кінбурнської коси, де фіксується ворожа техніка, окупанти здійснюють обстріли мінометами, дронами, РСЗВ. Що більше островів їм вдасться захопити, то більше вогневих позицій вони матимуть ближче до наших тилів.

Сили оборони України активно діють на тій ділянці, зокрема, корпус морської піхоти. І ця техніка ефективно знищується.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що ворог вже давно готувався до форсування Дніпра робив відповідні спроби. Вони завершувалися невдало. Сили оборони щоразу "відмінусовували" ворожий десант.

Про плани росіян спробувати повторити певні дії відомо давно, саме тому Сили оборони розуміють потенційні можливості ворога і готові його там знищувати, – наголосив керівник ЦПД.

Він також додав, що бажання ворога не дорівнює його можливостям. Росіяни хотіли захопити усю Україну, але вже понад третій рік наші воїни не дають їм цього зробити.