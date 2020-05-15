Наступальна позиція українців викликала роздратування у росіян, – політолог про засідання ТКГ

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи заявила, що особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде. Ця заява розлютила представників Росії. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що саме наступальна позиція української делегації викликала роздратування у росіян.

Таку думку він висловив журналістам 24 каналу. Він запевнив, що така реакція росіян свідчить про те, що Україна рухається в правильному напрямку.

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Річ у тім, що після заяви представник Росії Борис Гризлов звинуватив Україну у зриві домовленостей. Начебто з вини України під час відеоконференції не було ухвалено заяву щодо припинення вогню.

Вчорашнє засідання було успішним дебютом для оновленої української делегації. Безумовно, от така жорстка, наступальна позиція української делегації на вчорашніх переговорах, вона викликала от таку роздратовану реакцію росіян,

– пояснив Володимир Фесенко.

Політичний експерт Олег Рибачук зауважив, що мир – неприйнятний для Росії. "Путін взагалі не хоче ніякого миру, досягнення на Донбасі. Йому добре, його військовослужбовці використовують ту територію як полігон. Там регулярно (перебувають – 24 канал) курсанти, снайпери, артилеристи – кому не лінь", – сказав Рибачук.

Не сподобалася Росії і відмова Києва говорити з представниками так званих ЛДНР. "Відбулася, на мій погляд, просто блискуча комбінація і саме тому вона викликала такий ефект у Гризлова. Річ у тім, що Олексій Резніков під час переговорів показав фотокопії російських паспортів представників так званих ЛДНР. І далі тут питання: а яке вони мають право вести переговори?" – розповів політолог Фесенко.

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Та попри небажання Росії вести конструктивний діалог, розв'язати деякі питання все-таки вдалося. Україна виключила можливість закріплювати особливий статус ОРДЛО в Конституції. Також запропонувала повернути окупований Донбас в податкове поле України та верифікувати українське майно на тимчасово окупованих територіях.

Склад оновленої української делегації у ТКГ:



• Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) – віцепрем'єр-міністр України;

• Олександр Мережко (заступник глави делегації) – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

• Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань) – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

• Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

• Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) – заступник міністра оборони України;

• Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Володимир Фесенко додав, що певні зрушення Мінського процесу є, втім говорити про перемогу – зарано. Росія й далі намагатиметься затягнути переговори. Принциповою для Києва залишається присутність переселенців на засіданні Тристоронньої контактної групи та проведення виборів 25 жовтня за українським законодавством.

Чому складно провести вибори на Донбасі? Раніше і президент Зеленський, і глава Офісу Президента зазначили, що сподіваються на те, що вибори на окупованому Донбасі вдасться провести восени 2020 року. Однак додали, що це буде можливим лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.