Окрім цього, у Львів привозять багато гуманітарної допомоги з Європи, повідомляє 24 канал. Наразі в місті намагаються налагодити нормальне життя для усіх його гостей. Зокрема, це стосується навчання дітей та розміщення сімей з інших міст.
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На Львів чекають тяжкі часи
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про життя міста в умовах війни.
Щоб ви розуміли, наступних пів року на Львів чекає досить складне життя. Ми повинні ділитися всім, що ми маємо, адже сьогодні це наш обовязок,
– зауважив мер.
Садовий додав, що навіть в страшному сні не можна уявити розмову з мером, наприклад, Маріуполя, коли його бомбардують. Тому міський голова звернувся до усіх львів'ян з проханням дбати про евакуйованих жінок та дітей, адже вони повинні бути у безпеці, поки наші захисники дають відсіч ворогам.
"Якщо діти потребують якоїсь особливої допомоги, то ми також це організовуємо. Ми взагалі в нашому гуманітарному блоці сьогодні виокремлюємо чіткий підрозділ, який займатиметься тимчасово переміщеними особами та всіма тими потребами, які слід буде вирішувати в соціальному та економічному планах", – заявив Садовий.
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Дивіться звернення Андрія Садового: