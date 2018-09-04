Наступник Захарченка міг бути зацікавлений у його ліквідації

Олександр Захарченко був одіозним сепаратистом і бойовиком. Навіть ще більшим, ніж раніше ліквідовані Гіві і Моторола. У знищенні Захарченка багато зацікавлених.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Про причини і наслідки вбивства Захарченка в матеріалі: Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?

Є інформація, що Захарченко особисто брав участь у тортурах і вбивствах українських військовополонених. Робив низку агресивних заяв. Не тільки Київ збирався захопити, але й Берлін. На життя Захарченка було вже кілька замахів. І питання його ліквідації було просто справою часу,

– вважає Фесенко.

Політолог зауважує: дуже обґрунтована версія розборок у верхівці Донецька, пов'язана, як з боротьбою за владу, так і поділом економічних ресурсів.

"Вже мінімум, як півроку, боротьба за владу в "ДНР" різко загострилася. З Донецька втекло багато представників так званої влади. Було і невдоволення Захарченком, обговорювалося питання про його заміну. Новий "глава" Трапезніков – дуже своєрідний. І хто знає, чи не було в нього особистого інтересу. У нього є великі владні амбіції", – наголошує Фесенко.

На думку експерта, реальну правду про вбивство Захаренка, швидше за все, ми дізнаємося пізніше. Можливо, ті, хто це зробив, почнуть говорити. Або будуть інші витоки інформації. Водночас, зазначає Фесенко, режим на окупованих територіях і далі буде підконтрольним Москві. Принципово нічого не зміниться.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сєпар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Бойовики повідомили, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Також зазначається, що у тротиловому еквіваленті він мав 800 грамів.