Наступним суперником Усика може стати Ентоні Джошуа: озвучено дату

Абсолютний чемпіон святу українець Олександр Усик поки не знає, з ким наступним боксуватиме. Серед суперників – чемпіон світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBA, IBO Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен. Останній обурювався тим, що промоутер Джошуа Едді Хірн домовляється лише за фінансово вигідні бої для свого підопічного. При цьому він назвав Джошуа "грошовою коровою" Хірна. Відтак наступним суперником британця буде саме Усик, адже цей бій може зібрати більше грошей.

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Ще одна причина – Усику доведеться підніматися у вищу вагову категорію.

"Чув, що наступним суперником Ентоні Джошуа в бою 13 квітня стане не Ділліан Вайт, а Олександр Усик. Я знаю, чому вони хочуть битися з Усиком – він менше і далеко не панчер", – заявив Уоррен.

При цьому бій може відбутися у Лондоні.

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Нагадаємо, Усик є абсолютним чемпіон світу у першій важкій вазі. Він володіє титулами чемпіона за версіями WBA, WBC, WBO, IBF та The Ring. 10 листопада 2018 року він захистив титули у бою проти Тоні Белью.