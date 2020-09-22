Безпекову стратегію України в Чорному морі варто переглянути. Адже, зважаючи на інтереси Росії, наступними цілями країни-агресора можуть стати українські порти.

А саме – Одеса, Херсон, Миколаїв. Якщо цього не усвідомлювати, їх можна втратити – таку думку у програмі "6 на 9" в ефірі 24 каналу висловила колишня народна депутатка Оксана Сироїд.

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Вона пояснила, що нещодавно в рамках Львівського безпекового форуму експерти провели моделювання вирішення російсько-українського конфлікту. Днями був оприлюднений звіт за його результатами.

Ми зробили краш-тест для Мінська, коли 20 експертів зі всього світу подивилися і сказали, що це – кінець для України. Що цього категорично не можна робити, що не можна проводити вибори,

– наголосила Сироїд.

Колишня депутатка також підкреслила, що Мінськ є фактично односторонньою угодою, яка містить зобов'язання тільки для України.

Важливо! За словами Сироїд, шляхом до перемоги в російсько-українській війні є посилення співпраці в Чорному морі, зокрема – з Туреччиною та Румунією.

"Турки запитують українців, чи ми взагалі хочемо Чорне море, чи воно вже нам непотрібне. Мовляв, якщо хочемо, то треба щось робити. Адже Ердоган після анексії Криму сказав, що з того часу воно перетворилося на російське озеро", – зауважила вона.

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