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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Наступний етап передвиборчої гонки: коли українцям чекати другий тур виборів

      288 Читать новость на русском

      31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Офіційні й остаточні результати першого туру виборів Центральна виборча комісія зобов'язана оголосити не пізніше 10 квітня.

      Поки у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

      Читайте також: Як пройшли президентські вибори-2019: головне

      Для того, щоб одному з кандидатів перемогти у першому турі, потрібно було отримати підтримку половини виборців і плюс ще хоча б один голос. Тоді б не пізніше, як через 30 днів після офіційного оголошення результатів перегонів – мала б відбутися інавгурація новообраного президента.

      Проте в Україні жоден з 39 кандидатів так і не набрав 50% голосів всіх виборців. ЦВК вже підтвердила призначення другого туру.

      Другий тур – це ще один етап виборчої гонки. До 19 квітня кандидати зможуть агітувати за себе.

      другий тур вибори
      19 квітня фаворити другого туру повинні провести дебати

      Вже 21 квітня відбудеться другий турЗгідно із законом, про вибори президента, офіційні результати оголошує голова ЦВК на засіданні після опрацювання 100% протоколів до 1 травня.

      А не пізніше 3 червня новообраний президент України повинен вступити на посаду і присягнути народові на урочистому засіданні парламенту.

      Головні дати президентських виборів 2019 року: 

      вибори порошенко зеленський

      Результати екзит-полу

      Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

      У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

      екзит-пол вибори перший тур зеленський порошенко
      Остаточні результати Національного екзит-полу
       

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019

       

       

      blog_ava
      Як пройшли президентські вибори-2019: головне
      сьогодні
      41680
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 ЦВК Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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