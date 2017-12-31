Наступного тижня знову зійде Супермісяць: коли його побачать українці

У ніч з 1на 2 січня жителі Землі зможуть знову побачити Супермісяць. Українці побачать це природне явище о 04:24.

Про це повідомляє NASA.

Місяць буде на 14% більшим і на 30% яскравішим.

Наступний Супермісяць земляни побачать 31 січня. При цьому тобі це явище співпаде з повним місячним затемненням.

До речі, за міфологією, у ніч Супермісяця можна загадувати бажання про кохання та любов, сім’ю та домашніх, партнерство та стосунки із людьми.

Супермісяць