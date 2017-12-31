Наступного тижня знову зійде Супермісяць: коли його побачать українці
11:49, сьогодні 890 Читать новость на русском
У ніч з 1на 2 січня жителі Землі зможуть знову побачити Супермісяць. Українці побачать це природне явище о 04:24.
Про це повідомляє NASA.
Місяць буде на 14% більшим і на 30% яскравішим.
Наступний Супермісяць земляни побачать 31 січня. При цьому тобі це явище співпаде з повним місячним затемненням.
До речі, за міфологією, у ніч Супермісяця можна загадувати бажання про кохання та любов, сім’ю та домашніх, партнерство та стосунки із людьми.
Супермісяць
Джерело: 24 Канал
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