Настя Каменських незвично привітала Потапа з днем народження

Колишній дует виконавців Потап і Настя Каменських, які на невизначений час взяли творчу паузу, не забувають про дні іменин та присвячують ритмічні вірші-привітання одне одному.

4 травня день народження лише відсвяткувала артистка Настя Каменських, якій виповнився 31 рік. У її день народження Потап написав цікавий вірш та додав фото, на якому він позував у футболці із зображенням співачки.

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А сьогодні, 8 травня, свій день народження святкує екс-напарник і друг Каменських, Потап (Олексій Потапенко). Чоловікові виповнилось 37 років. Співачка також вирішила привітати іменинника віршем.

Нагадаємо, що парі вокалістів Насті та Потапу неодноразово приписували роман та навіть таємне весілля, однак співаки ніяк не коментують цю ситуацію, більше того, Каменських часто в інтерв'ю наголошує на тому, що вона зараз неймовірно щаслива, але "щастя любить тишину". Варто додати, що Потап вже був одружений з Іриною Горовою, в шлюбі з якою у нього народився син Андрій.