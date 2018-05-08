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Настя Каменських незвично привітала Потапа з днем народження

14966 Читать новость на русском
Настя Каменських і Потап
Настя Каменських і Потап / Instagram / @kamenskux

Колишній дует виконавців Потап і Настя Каменських, які на невизначений час взяли творчу паузу, не забувають про дні іменин та присвячують ритмічні вірші-привітання одне одному.

4 травня день народження лише відсвяткувала артистка Настя Каменських, якій виповнився 31 рік. У її день народження Потап написав цікавий вірш та додав фото, на якому він позував у футболці із зображенням співачки.

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А сьогодні, 8 травня, свій день народження святкує екс-напарник і друг Каменських, Потап (Олексій Потапенко). Чоловікові виповнилось 37 років. Співачка також вирішила привітати іменинника віршем.

 

Ты очень необычный человек И в день рождения мой Поздравил ты меня стихами Я тож не упущу момент И пару строчек напишу словами: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ты, Леша, гений И все мы это понимаем И пусть на свете много мнений Но творчество твоё насквозь пронзает ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Пусть каждое твоё произведение Станет известно на весь мир Пусть не иссякнет вдохновение И что не песня - хитовый жир ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ты очень добрый человек, Алёша Заслуживаешь только счастье и любовь Всегда так хочется обнять БИГ ПОшу И подписать “we love u” под постом @realpotap

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)

 

Нагадаємо, що парі вокалістів Насті та Потапу неодноразово приписували роман та навіть таємне весілля, однак співаки ніяк не коментують цю ситуацію, більше того, Каменських часто в інтерв'ю наголошує на тому, що вона зараз неймовірно щаслива, але "щастя любить тишину". Варто додати, що Потап вже був одружений з Іриною Горовою, в шлюбі з якою у нього народився син Андрій.

Теги: LifeStyle Музика Настя Каменських Потап і Настя
Джерело: 24 Канал
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