Настя Каменських оголила груди на звабливому фото

Популярна українська співачка Настя Каменських приголомшила своїх прихильників, оголивши груди.

Так, Каменських опублікувала на сторінці в Instagram гаряче фото, на якому позує на ліжку, прикриваючи оголені груди рукою.

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"Тільки твоя", – коротко підписала співачка фотографію.

Настя Каменських оголила груди

Прихильникам Насті сподобався такий знімок, але більшість розкритикувала її. Зокрема, користувачі писали, що фото надто вульгарне і артистці вже нема чим дивувати.

Як раніше повідомлялося, зараз Настя Каменських відпочиває в Італії і регулярно публікує фото у купальниках, демонструючи схудлу фігуру.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Сер 2018 р. о 12:34 PDT





