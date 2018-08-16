Настя Каменських оголила груди на звабливому фото
Популярна українська співачка Настя Каменських приголомшила своїх прихильників, оголивши груди.
Так, Каменських опублікувала на сторінці в Instagram гаряче фото, на якому позує на ліжку, прикриваючи оголені груди рукою.
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"Тільки твоя", – коротко підписала співачка фотографію.
Настя Каменських оголила груди
Прихильникам Насті сподобався такий знімок, але більшість розкритикувала її. Зокрема, користувачі писали, що фото надто вульгарне і артистці вже нема чим дивувати.
Як раніше повідомлялося, зараз Настя Каменських відпочиває в Італії і регулярно публікує фото у купальниках, демонструючи схудлу фігуру.
Джерело: 24 Канал
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