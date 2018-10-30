Настя Каменських оголила сідниці перед камерою: фото 18+

Українська співачка Настя Каменських, яка розвиває сольну кар'єру під псевдонімом NK, вкотре розбурхала мережу пікантними фото. Артистка оголила пружні сідниці, що залюбки показала своїм підписникам в Instagram.

Настя Каменських дедалі частіше хизується своїми звабливими формами у мережі. Зірка полюбляє показувати своє тіло в купальниках або ж сексуальних міні.

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Днями співачка перевершила всі сподівання прихильників, опублікувавши дуже гаряче фото. Настя Каменських зробила селфі, засвітивши оголені та пружні сідниці. Решту тіла знаменитість прикрила білою футболкою. Грайливості її образу додали розплетене волосся, укладене на один бік, та сексуальна посмішка.

Знімок Настя Каменських зробила у ванній кімнаті. У звабливому дописі українка порівняла свої сідниці з Кім Кардашян, чим ще більше привернула увагу користувачів мережі.

Варто зазначити, що напередодні артистка показала дещо скромніше фото на яхті. Там Настя Каменських позувала у літній сукні, джинсовій куртці та кросівках. На знімку зірка злегка оголила свої пишні груди.