Настя Каменських похизувалась трьома стильними образами, які може повторити кожен

Українська виконавиця Настя Каменських за декілька тижнів встигла побувати і в США, і в Естонії, однак щоразу доводила свій смак у модних образах.

Красиві і стильні "луки" зачарували мільйонів фанатів. Нові фото з класичним і водночас сексуальним образом Каменських днями оприлюднила в Instagram. Зірка одягнула світлий костюм, що складався з міні-спідниці та жакета, а також базової білої майки, яка підкреслила її декольте.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 10 Лип 2018 р. о 6:29 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 10 Лип 2018 р. о 6:33 PDT

На інших фото співачка обрала over-size наряд, який містив у собі чорні штани та кросівки, куртку і майку білого кольору.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Лип 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Лип 2018 р. о 6:42 PDT

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Інші фото сподобались шанувальникам не менше попередніх, – на них артистка позує в бірюзовій сукні з квітковим рожевим принтом, а також в ковбойських чоботах, з сумочкою та поясом коричневого кольору.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 16 Лип 2018 р. о 4:55 PDT