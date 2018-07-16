Настя Каменських похизувалась трьома стильними образами, які може повторити кожен
Українська виконавиця Настя Каменських за декілька тижнів встигла побувати і в США, і в Естонії, однак щоразу доводила свій смак у модних образах.
Красиві і стильні "луки" зачарували мільйонів фанатів. Нові фото з класичним і водночас сексуальним образом Каменських днями оприлюднила в Instagram. Зірка одягнула світлий костюм, що складався з міні-спідниці та жакета, а також базової білої майки, яка підкреслила її декольте.
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На інших фото співачка обрала over-size наряд, який містив у собі чорні штани та кросівки, куртку і майку білого кольору.
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Інші фото сподобались шанувальникам не менше попередніх, – на них артистка позує в бірюзовій сукні з квітковим рожевим принтом, а також в ковбойських чоботах, з сумочкою та поясом коричневого кольору.