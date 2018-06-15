Настя Каменських похизувалася стрункою фігурою: фото
Популярна співачка Настя Каменських вразила результатом регулярного та активного тренування у спортзалі. Вона виклала в Instagram фотографію, на якій показала свою підтягнуту фігуру.
Настя опублікувала знімок, на якому позує у чорній майці і коротких шортах з власної колекції спортивного одягу.
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У більшості коментарях під фото прихильники зірки дивуються з того, як сильно вона схудла, і хвалять її нову фігуру.
Джерело: 24 Канал
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