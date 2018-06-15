Настя Каменських похизувалася стрункою фігурою: фото

Популярна співачка Настя Каменських вразила результатом регулярного та активного тренування у спортзалі. Вона виклала в Instagram фотографію, на якій показала свою підтягнуту фігуру.

Настя опублікувала знімок, на якому позує у чорній майці і коротких шортах з власної колекції спортивного одягу. Читайте також: Настя Каменських засвітила обручку на світському заході: фото Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 14 Чер 2018 р. о 9:39 PDT У більшості коментарях під фото прихильники зірки дивуються з того, як сильно вона схудла, і хвалять її нову фігуру. Допис, поширений NKsport (@nksport_for_you) 15 Чер 2018 р. о 2:49 PDT