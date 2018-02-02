Настя Каменських похизувалася стрункою фігурою у мереживній білизні: пікантні фото
23:02, 2 лютого 8809 Читать новость на русском
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала знімки, на яких вона позує в спокусливій мереживній білизні.
Знімки були зроблені в Маямі (штат Флорида, США), де Настя Каменських відпочивала разом з Потапом, Олексієм Завгороднім, Надією Дорофєєвою та Володимиром Дантесом.
Читайте також: Настя Каменських знялася у провокативній рекламі власного бренду: відео
На знімках Каменських позує в чорній мереживній білизні та халаті. Автор фото – американський фотограф Alex Yaro. Каменських вкотре продемонструвала свою струнку фігуру, над якою вона старанно працює в спортзалі із тренером.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі