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Настя Каменських похизувалася стрункою фігурою у мереживній білизні: пікантні фото

23:02, 2 лютого 8809 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото з Instagram

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала знімки, на яких вона позує в спокусливій мереживній білизні.

Знімки були зроблені в Маямі (штат Флорида, США), де Настя Каменських відпочивала разом з Потапом, Олексієм Завгороднім, Надією Дорофєєвою та Володимиром Дантесом.

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На знімках Каменських позує в чорній мереживній білизні та халаті. Автор фото – американський фотограф Alex Yaro. Каменських вкотре продемонструвала свою струнку фігуру, над якою вона старанно працює в спортзалі із тренером.

Теги: LifeStyle Мода Потап і Настя
Джерело: 24 Канал
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