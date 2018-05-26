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Настя Каменських засвітила стильне вбрання на футбольному матчі: фото

1791 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото з вільних джерел

Українська співачка Настя Каменських, яка розпочала сольну кар'єру під псевдонімом NK, засвітила стильний "лук" на перегляді футбольного матчу. Відповідні знімки з'явились на її сторінці в Instagram.

Популярна співачка Настя Каменських порадувала прихильників новими знімками в соціальній мережі. Зірка продемонструвала свій буденний образ, який вона засвітила на перегляді футбольного матчу. 

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Для спортивного заходу артистка вбрала блакитну футболку та джинси з лампасами. Розплетене хвилясте волосся та стильні прикраси завершили образ Насті Каменських. 

За словами співачки, вона відвідала футбольний матч жіночої збірної Ліги чемпіонів. У Києві за першість позмагались команди "Ліон" та "Вольфсбург". За результатами матчу, переможцем Ліги чемпіонів стала французька команда "Ліон". Подія вразила Настю Каменських,  

Це було так круто! Стадіон футбольних фанів, шалений драйв і емоції! Офіційно заявляю: жіночий футбол – це круто,
– написала Настя Каменських.

 

Теги: LifeStyle Настя Каменських Музика
Джерело: 24 Канал
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