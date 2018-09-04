Настя Каменських показала оголені сідниці в бікіні: звабливе фото

Співачка Настя Каменських поділилась з прихильникамисвогоблогу досить звабливим фото: зірка показала оголені сідниці в бікіні.

Артистка, яка нещодавно розпочала сольну кар'єру з псевдонімом NK, не має наміру показувати скромність, а навпаки привертає увагу до своєї постаті досить сексуальними знімками. Після схуднення Настя Каменських обирає пікантні вбрання та публікує фото, на яких видніються її стрункі ноги.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 4 Вер 2018 р. о 6:09 PDT

Не соромиться співачка і відверто показувати оголені фото. Так, Настя Каменських опублікувала знімок, на якому вона позувала у білій футболці та бікіні. На світлині артистка засвітила апетитні сідниці.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 3 Вер 2018 р. о 8:13 PDT

Користувачі мережі одразу ж відреагували на пікантне фото. "Хоч тисячу разів показуй нам свої сідниці", "Винник так покине дружину", "Сідниці чудові, але біде та туалет на фоні...", "Прекрасна", – написали прихильники зірки.