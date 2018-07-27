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Настя Каменських показала пишні сідниці в купальнику: гаряче фото

923 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото з вільних джерел

Популярна співачка Настя Каменських, яка розпочала сольну кар'єру під псевдонімом NK, опублікувала пікантне фото з Баку. Гаряча артистка засвітила пишні сідниці на відпочинку.

Після виступу в ультракоротких шортах на фестивалі в Юрмалі, куди Настю Каменських запросила співачка Лайма Вайкуле, артистка подалась в сонячне Баку. В столиці Азербайджану українка засвітилась на червоній доріжці російського фестивалю "Жара". Під час шоу зірка показала сексуальне концертне вбрання чорного кольору, прикувавши до себе увагу всіх глядачів. 

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Однак не участь її у заході спровокувала шквал коментарів, а пікантне фото біля басейну. На знімку Настя Каменських позує перед камерою, обернувшись спиною до фотографа. Зірка у леопардовому купальнику показала апетитні форми в стилі Кім Кардашян. Настя засвітила пишні сідниці, чим розбурхала мережу. 

Вчора було неймовірно спекотно. Дякую, Азербайджане, за теплий прийом! Була рада стати частиною цього грандіозного, масштабного свята музики, презентувати свої нові пісні і побачити друзів!
– написала Настя Каменських. 

 

За лічені години понад 100 тисяч користувачів мережі вподобали фото артистки. "Настя повернулась в свою сексуальну версію", "Дуже жіночно", "Чудова фігура", "Просто як Кардашян", "Сексуальна і апетитна красуня", – написали приголомшені прихильники зірки. 

Теги: LifeStyle Настя Каменських Музика Новини Азербайджану
Джерело: 24 Канал
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