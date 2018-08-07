Настя Каменських показала, як вона виглядає без макіяжу: фото
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, показала літнє фото без макіяжу. Зірка зробила селфі та опублікувала його в мережі.
Багато зірок як в Україні, так і за кордоном не наважуються показувати своє обличчя без макіяжу. Все тому, що знаменитості прагнуть бути ідеальними для прихильників, відтак не хочуть демонструвати навіть незначні недоліки своєї зовнішності.
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Та є й інша категорія селебрітіз: ті, які із задоволенням показують природну красу без макіяжу. До таких належить популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно опублікувала буденний знімок. Перед камерою артистка позувала у білому топі та об'ємною зачіскою. Настя Каменських лише губи підвела рожевою помадою. Виглядала співачка приголомшливо красиво, що відзначили користувачі мережі.
Варто додати, що це не перше фото в блозі Насті Каменських, на якому вона постає перед прихильниками без make-up. Ймовірно, в повсякденному житті артистка надає перевагу саме такому стилю.