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Настя Каменських поставила 5 цілей, які досягне до кінця осені

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Настя Каменських
Настя Каменських / Фото із соцмереж

Співачка Настя Каменських започаткувала мотиваційний челендж #оbіцяюза100днів. Вона не тільки дала стимул для інших українців досягати свої цілі, але й сама взяла участь в особливому флешмобі.

Артистка, яка є яскравим прикладом того, як можна досягнути успіху, зізналась, що щодня реалізовує наступні свої мрії. Настя Каменських наразі є популярною вокалісткою та дизайнером. Окрім цього, зірка активно займається спортом та привела свою фігуру до чудових форм. 

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Співачка заявила, що кожна людина зможе теж досягнути чималого успіху. Настя Каменських анонсувала особливий челендж в мережі, згідно з яким, кожен повинен реалізувати свою мету упродовж 100 днів.  

Я буду підказувати, як розвивати себе в різних напрямках. Ми вибрали 4 категорії, які є важливими складовими гармонійної і збалансованої життя – це краса, спорт, навчання, враження. Щоб змінити своє життя, потрібно почати діяти. Почніть з обіцянки собі,
– написала Настя Каменських. 

Щоб показати реальність свого челенджу, артистка сама взяла участь у ньому. Вона поставила 5 цілей, які теж реалізує упродовж 100 днів. До кінця осені Настя Каменських вивчить нову іноземну мову, навчиться трьом видам плавання, відправиться в подорож, сформує звичку щодня робити мінімум 10 простих спортивних вправ та запише нову пісню. Своїми результатами артистка буде ділитися на сторінці в Instagram. 

 

Теги: LifeStyle Музика Настя Каменських Флешмоб
Джерело: 24 Канал
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