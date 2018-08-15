Настя Каменських посвітила сідницями на відпочинку в Італії: фото
Популярна співачка Настя Каменських продовжує насолоджуватися відпочинком в Італії і показала нові кадри з відпустки.
Так, на своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала кадри, на яких вона у червоному бікіні спокусливо позувала на яхті. А також артистка продемонструвала свої пружні сідниці, перед тим, як хотіла стрибати у воду.
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Настя Каменських
Як відомо, Каменських зараз проводить свою відпустку в Італії, показуючи стильні літні образи.
Джерело: 24 Канал
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