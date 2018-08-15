Настя Каменських посвітила сідницями на відпочинку в Італії: фото

Популярна співачка Настя Каменських продовжує насолоджуватися відпочинком в Італії і показала нові кадри з відпустки.

Так, на своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала кадри, на яких вона у червоному бікіні спокусливо позувала на яхті. А також артистка продемонструвала свої пружні сідниці, перед тим, як хотіла стрибати у воду.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 13 Сер 2018 р. о 12:34 PDT

Настя Каменських

Як відомо, Каменських зараз проводить свою відпустку в Італії, показуючи стильні літні образи.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 14 Сер 2018 р. о 11:28 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 12 Сер 2018 р. о 11:29 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 12 Сер 2018 р. о 7:32 PDT