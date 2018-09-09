Настя Каменських пояснила, чому публікує пікантні фото

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає з псевдонімом NK, зізналась, чому в її блозі настільки багато пікантних фото.

Як відомо, на Instagram-сторінці Насті Каменської можна побачити чимало звабливих знімків. Артистка не соромиться повністю оголюватись перед камерою, або позувати у крихітних купальниках чи бікіні.

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У програмі "Світське життя" зірка пояснила, чому вона почала показувати відверті фото. За словами Насті Каменської, нічого поганого в цьому немає, адже вона працює над своїм тілом та хоче показувати його красу, поки молода.

У кожної людини є вибір: ти можеш дивитися, або не дивитися. Ніхто тебе не змушує. Я викладаю свої принади, бо молода, красива і гарна. І мені здається, що десь у років 60 я такі світлини вже нікому не покажу,

– пояснила Настя Каменських.

Окрім цього, артистка розповіла про спільний з Потапом відпочинок в Італії. Уїк-енд ще більше розігрів чутки про роман двох співаків та спровокував чимало розмов у мережі.

"Був не тільки Потап, ми їхали з друзями. Це був найсмачніший відпочинок, найсмішніший мій відпочинок, тому що ми тільки сміялися і їли", – зізналась Настя Каменських.

Для співачки Італія дуже особлива країна, адже вона тривалий час жила там. Сім'я, яка прихистила зірку, стала для неї другою родиною, а колорит країни назавжди запам'ятався Насті Каменських. Відтак знаменитість мріє саме про італійське весілля. Оскільки заручини з невідомим чоловіком вже відбулись, можливо, мрія Насті Каменських невдовзі здійсниться.