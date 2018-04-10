Настя Каменських представила україномовну пісню
Співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар’єру як NK, зробила україномовний музичний сюрприз своїм шанувальникам.
Співачка представила першу українськомовну пісню у своєму репертуарі "Тримай". Прем’єра треку відбулася на концерті "Вечір прем’єр з Катериною Осадчою".
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Варто додати, що автором композиції став Олексій Потапенко (Потап).
Дивіться відео до пісні "Тримай"
Джерело: 24 Канал
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